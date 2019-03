BNP Paribas Fortis-kantoor in Vlamertinge verdwijnt Christophe Maertens

20 maart 2019

12u31 0 Ieper Tegen eind 2021 wil BNP Paribas Fortis 267 van zijn 678 bankkantoren sluiten. Ook het kantoor in Vlamertinge wordt bedreigd.

Bij de bank sneuvelen ongeveer 2.800 banen tegen eind 2021. Daarnaast zouden een aantal kantoren verdwijnen. Een daarvan is het filiaal op de Poperingseweg in Vlamertinge. Naast Vlamertinge staan ook de kantoren in Ingelmunster, Knokke-Zoute, Oostende en Brugge Sint-Pieters ter discussie. De bank wil besparen omdat steeds meer klanten hun bankzaken via het internet regelen.