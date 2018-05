BMX-ramp ter ere van overleden vriend MEDELEERLINGEN VTI ZULLEN NICOLA (17) NOOIT VERGETEN LIEVEN SAMYN & CHRISTOPHE MAERTENS

24 mei 2018

02u46 0 Ieper In het VTI in Ieper bouwden leerlingen van de houtafdeling een BMX-ramp als eerbetoon voor Nicola Deplaecie. Die jongeman kwam vorig jaar om het leven bij een verkeersongeval. "Het is een mooie manier om Nicola te herdenken."

Op vrijdag 24 maart 2017 kwam de 17-jarige Nicola Deplaecie, een leerling uit het 5e jaar Houtbewerking in het VTI van Ieper, om het leven in een verkeersongeval. De tiener werd op enkele meters van zijn ouderlijk huis aan de Brugseweg aangereden door een wagen. Er werd nog geprobeerd de jongeman te reanimeren, maar dat mocht niet baten. "Dat had een grote impact had op heel wat mensen", aldus adjunct-directeur Bjorn Lefere. "In de eerste plaats op zijn familie, maar ook op de vele vrienden die hij had."





Dat bleek uit wat allemaal werd op poten gezet om de jongen te herdenken. Nicola was een fervent BMX-er. Op zijn begrafenis werd al voorgesteld om op de volgende opendeurdag een demonstratie te geven. Hij kreeg een herdenkingsmuur op het Ieperse skatepark. Leerlingen lieten zijn naam drukken op truien die ze lieten maken voor de 100 dagen. Op vrijdag 23 maart herdachten zijn klasgenoten het overlijden van de knaap in de kerk van Sint-Jan.





Nicola droomde er van ooit zelf een BMX-ramp te maken, samen met zijn vrienden Sebastian Courtain en Miguel Rassalle. "Nu hebben wij zijn droom waargemaakt", aldus Sebastian Courtain. De jongeren trokken eerst naar godsdienstleraar Coeny Veryser om hun plannen te bespreken. "Ik heb daar vanaf het begin graag mijn schouders onder gezet", aldus de leerkracht. "Ook al was het geen vanzelfsprekendheid, toch kwam de toestemming van de directie en de praktijkleerkracht om de rampen te maken. Tijdens de lessen praktijk, maar ook vele uren buiten de schooltijd werd er aan gewerkt. Sebastian nam een groot deel van het werk op zich, want hij wordt straks ook eigenaar van de ramp.





Hart onder de riem

"Voorlopig staan ze nog op school. Het is echter de bedoeling dat de rampen zullen worden gebruikt om demonstraties mee te geven. Er moet alleen nog een bovenlaag op komen."





"Uiteraard was het emotioneel zwaar om doen, maar ik ben ervan overtuigd dat het heeft kunnen bijdragen tot het verwerkingsproces van zijn klasgenoten en goede vrienden. Ook voor zijn ouders was het een hart onder de riem", weet Veryser.





De rampen werden vorig weekend tijdens de opendeurdag van de school ingereden bij enkele demonstraties. "De belangstelling en de waardering waren groot. Tijdens de namiddag was ook oud-leerling Kenneth Tancré aanwezig. Het BMX-en is een olympische sport geworden en als België zich kan plaatsen, is Kenneth degene die ons land mag vertegenwoordigen in Tokio", aldus nog de godsdienstleraar.