BMX'ers tonen kunstjes in VTI 21 februari 2018

Kenneth Tancré uit Dikkebus en Barre Neirynck uit Geluwe hebben gisteren het beste van zichzelf gegeven in het VTI in Ieper. De twee BMX'ers gaven een voordracht en een demonstratie. Beiden zijn oud-leerlingen van de school. "Hun bezoek kadert in ons jaarthema 'de fiets' dat we zijn opgestart na het overlijden van leerling Nicola Deplaecie", aldus godsdienstleerkracht Coeny Veryser. Die 17-jarige jongen, die zelf BMX'er was, kwam vorig jaar om het leven bij een verkeersongeval. "De twee fietsers kwamen hun verhaal doen. Ze vertelden de leerlingen dat er altijd een plan B nodig is. Voor die mensen kan het immers morgen gedaan zijn met hun fietscarrière, door bijvoorbeeld een val." Daarnaast gaven de twee over de middag ook een demonstratie van hun kunnen. Kenneth en Barre maken deel uit van het team van trialfietser Kenny Belaey. (CMW)