Blokcentra gaan open

Christophe Maertens

18 december 2018



In het Vleeshuis op de Neermarkt in Ieper is van 22 december tot 24 januari volgend jaar het blokcentrum open. Studenten kunnen er gratis tussen 8u ’s ochtends tot 22u ’s avonds terecht om er tussen de boeken te zitten. Op 24 december en 31 december gaat de deuren iets vroeger dicht, om 17u. Op 25 december en 1 januari is het centrum gesloten. Er is gratis koffie voor alle studenten, ze moeten enkel hun eigen koffietas meebrengen. Alle info op de Facebookpagina blok@ieper. Ook in Heuvelland wordt er een blokruimte opengesteld voor de studenten. Dat gebeurt in het OC De Galoye in Loker tussen zaterdag 22 december en 4 januari 2019 en dat tussen 8u en 19u. Meer info op de Facebookpagina Blok@heuvelland.