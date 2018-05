Blok@Ieper 15 mei 2018

De stad Ieper steekt zijn blokkende studenten een hart onder de riem en organiseert opnieuw een blokcentrum. Dat opent de deuren in het Ondernemerscentrum aan de Grachtstraat 13, vlakbij het jeugdhuis. Dat gebeurt tussen zaterdag 19 mei tot en met donderdag 21 juni. Om genoeg plaats te hebben voor de vele studenten wordt ook een leegstaand pand gebruikt aan de achterkant van het Perron. Studenten zijn er elke dag welkom tussen 8 en 22 uur De jeugddienst voorziet opnieuw koude dranken en gratis koffie, op voorwaarde dat de studenten hun eigen koffiekop meebrengen. Over de middag op weekdagen gaat het jeugdhuis open zodat de studenten er hun middagmaal kunnen nemen of opwarmen. Voor updates en praktische info is er de facebook-pagina "blok @ ieper" of is de Ieperse jeugddienst (joc@ieper.be) bereikbaar. (CMW)