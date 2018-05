Bloedprocessie verenigt gemeente STRALENDE ZON ZORGT OPNIEUW VOOR HOOGDAG CHRISTOPHE DECONINCK

28 mei 2018

02u32 0 Ieper Onder een stralende zon trokken 500 figuranten zondagnamiddag door de dorpskern van Voormezele, ter verering van bloed van Christus dat volgens de overlevering al sinds 1152 in het dorp wordt bewaard. Ook dit jaar trokken opvallend veel jonge mensen op, die de traditie heel bewust in leven willen houden.

Op 10 mei trok de Heilig Bloedprocessie met pracht en praal door de straten van Brugge, met 35.000 toeschouwers uit alle hoeken van de wereld. Amper zeventien dagen later wordt hetzelfde ritueel traditiegetrouw op de eerste zondag na Pinksteren herhaald in een kleine gemeente in de Westhoek, weliswaar op een veel kleinere schaal en zonder buitensporige budgetten of internationale media-aandacht, maar met een ongeziene toewijding van de 500-tal figuranten die onder een stralende zon moedig door de straten van Voormezele trokken. Onder hen vonden we Lieze Desodt, die al van kinds af aan mee stapt. De jonge mama van dertig is kleuterjuf in Nieuwkerke en legde ons uit waarom ze hier per se deel van wil blijven uitmaken. "Het is niet dat ik diepgelovig ben en elke zondag in de mis ga zitten, maar dit event verenigt Voormezele. De lijst met mensen uit mijn familie- en vriendenkring die hier aan deelnemen is immens. Trouwens, mijn opa, Wilfried Desodt, is drijvende kracht achter de processie. Veel mensen die een band hebben met Voormezele kijken hier een jaar lang naar uit omdat het voor velen een leuke reünie is met familie en vrienden. De sfeer die hierrond hangt is heel uniek. Ik speel al drie jaar de rol van Veronica, de vrouw die het gezicht van Christus dept, wanneer hij ten val komt. Anne Bulcke, de wederhelft van onze eregouverneur Paul Breyne, heeft die rol altijd op zich genomen, maar toen zij besloot het aan iemand anders te geven, hebben ze mij gevraagd en ik heb er onmiddellijk mee ingestemd. En mocht ik ziek vallen, dan staat mijn zus klaar als stand-in. Ook mijn beide ouders doen actief mee en van zodra mijn dochtertje oud genoeg is, zal zij waarschijnlijk ook wel willen meedoen."





Jezus is een dakwerker

Centraal figuur in de processie, waarbij taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament worden uitgebeeld, is uiteraard Jezus Christus, die al voor het vijfde jaar gestalte wordt gegeven door zelfstandig dakwerker Nick Spinnewyn (29). "In het evangelie valt Christus slechts drie keer, maar om het publiek wat spektakel te gunnen, ga ik toch zeker zeven keer door de knieën (lacht). Dat kruis is inderdaad behoorlijk zwaar. Toen ik voor de eerste keer in deze rol kroop, kreeg ik een hol kruis toegestopt, maar bij elke val sprongen daar stukken van af. Ik heb het mezelf niet makkelijk gemaakt, door er zelf een te maken, want mijn creatie weegt al gauw 40 kg. Dat weegt flink door tegen het einde van de processie. Ook alle leden van mijn familie lopen mee. Dit is een 'hoogdag' voor veel Voormezelenaars. Heel wat mensen die elders zijn gaan wonen, schuiven vandaag voor de processie mee aan tafel en gaan achteraf mee een potje pakken. Het is fascinerend om te zien hoe hard dit leeft en wellicht zal blijven leven, want zowat iedereen die hier twintig jaar geleden meeliep als kind, doet nog steeds mee. En dat brengt dan weer heel wat vrienden op de been, die als toeschouwer plaats vatten langs de zijlijn. Of ik erg katholiek ben? Laat me stellen dat ik hier enkele uren boete kom doen, om dan weer een heel jaar te kunnen zondigen (lacht)."