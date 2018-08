Bloed geven 03 augustus 2018

In Ieper organiseert het Rode Kruis op maandag 6 augustus tussen 17 en 20 uur een bloedinzameling. Dat gebeurt in Zaal De Garve langs de Poperingseweg in Ieper. Meer info over bloed geven is te vinden via www.bloedgevendoetleven.be





(CMW)