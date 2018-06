BIN waarschuwt voor verdachte auto 18 juni 2018

02u28 0

Het buurtinformatienetwerk van Ieper roept op tot waakzaamheid na een diefstal vorige week in Flêtre, een dorpje met duizend zielen in het noorden van Frankrijk. Daarbij werd een groene Renault Mégane opgemerkt waarvan het wieldop ontbrak van het rechterachterwiel. Bij de diefstal waren twee of drie Aziatische verdachten betrokken. Een van hen was gekleed in een zwarte sportjas met witte strepen op de schouders. Een tweede droeg een grijze sweater met kap. Omdat de feiten net over de grens gebeurden, is het niet ondenkbaar dat de daders ook in onze regio zouden kunnen toeslaan. (VHS)