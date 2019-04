Bijna 14 procent van de Ieperlingen vulde grootschalige bevraging in Christophe Maertens

02 april 2019

18u13 0 Ieper De Ieperse grootschalige bevraging werd afgelopen weekend afgesloten. In totaal vulden meer dan 4.059 inwoner de enquête ‘Kvraagetaan…de Ieperlingen’ in. Dat is bijna 14 procent van alle Ieperlingen ouder dan 16. Oppositiepartij CD&V vraagt een begeleidingscommissie in het leven te roepen voor de verwerking van de resultaten.

Zondag werd ‘Kvraagetaan.. de Ieperlingen’, de grootschalige bevraging die de Ieperse bestuursploeg organiseerde, afgesloten. In totaal vulden meer dan 4.059 inwoners de vragenlijst in. Dat is bijna 14 procent van de Ieperlingen ouder dan 16 jaar. Opvallend is het succes van zowel de papieren als digitale versie: 2058 inwoners deden online mee, 2000 anderen deponeerden hun formulier in de voorziene brievenbussen. Een derde van de deelnemers woont in één van de Ieperse deelgemeenten.

De stadsadministratie is al volop bezig met het digitaliseren van alle antwoorden en start daarna met de verwerking. “Vooral de analyse van de open vragen belooft een flinke klus te worden gezien de grote respons”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Daarnaast zal er een grondige controle zijn op eventuele dubbele antwoorden. Als dit is afgerond, zal het schepencollege communiceren over de resultaten van de bevraging. De duizenden antwoorden zullen in de loop van april met zorg en objectiviteit verwerkt worden volgens een daartoe uitgewerkt draaiboek. Er werd een schat aan informatie en tips aangeleverd in de rubriek open vraag, gaande van kleine bekommernissen naar bevlogen dromen die onze stad mee vorm kunnen geven in de toekomst. De antwoorden en ideeën van de Ieperlingen zullen mee de basis vormen voor onze beleidsdoelstellingen. Die worden op hun beurt vertaald in concrete actieplannen.”

Op gemeenteraad stelde de CD&V-oppositie voor om een begeleidingscommissie op te richten voor de verwerking van de bevraging. “Het bestuur schrijft in het bestuursakkoord veel belang te hechten aan betrokkenheid en dialoog”, zegt fractieleider Katrien Desomer. “Wij vragen het bestuur dan ook transparant te communiceren. We zien het recht op informatie als voorwaarde om tot dialoog te komen. Om transparantie te verzekeren stellen we voor om een begeleidingscommissie samen te stellen die de gemeenteraad zal informeren over de gedetailleerde resultaten van de bevraging.”

Burgemeester Talpe zegt dat een oprichting van begeleidingscommissie niet aan de orde is. “Een commissie kan geen meerwaarde leveren aan de verwerking van cijfergegevens. Daarnaast behelst de bevraging de bestuursnota, de intenties van de nieuwe meerderheid. De antwoorden en de ideeën van de Ieperlingen zullen op korte termijn mee vorm geven aan het uit te stippelen beleid. Het staat raadsleden vrij om daar naderhand over te interpelleren. Wat we wel inplanten is een toelichtingsvergadering voor alle gemeenteraadsleden waar we dieper zullen ingaan op de resultaten.”