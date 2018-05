Bier op basis van broodresten IEPERSE BAKKERIJ DE TROG WERKT MEE AAN UNIEK RECEPT BART BOTERMAN EN YANNICK DE SPIEGELEIR

26 mei 2018

02u28 0 Ieper Biobakkerij De Trog uit Ieper heeft dankzij een samenwerking met de Gentse bio-ingenieur Denis De Wilde bijgedragen aan een opmerkelijk recept. Het biertje 'Troggeling' is gebrouwen op basis van broodoverschotten. Binnenkort in de rekken van Bioplanet. Wij hebben het biertje voor u al getest.

Als een van de grootste biobakkerijen in West-Europa was Bio De Trog uit Ieper al langer op zoek naar een manier om broodoverschotten uit de productie te verwerken in een nieuw product. Zo kwam het bedrijf in contact met Gentenaar en bio-ingenieur Denis De Wilde. Gespecialiseerd in milieutechnologie gaat De Wilde op zoek naar hoe we voedselresten kunnen hergebruiken in plaats van ze weg te gooien. Zo kwam hij op het idee van 'Troggeling': een biertje gebrouwen op basis van broodresten. Uiteindelijk nam het ruim een jaar in beslag om het recept op punt te stellen.





Het etiket van het biertje, dat binnenkort is terug te vinden in de rekken van Bioplanet, verduidelijkt waar De Wilde de mosterd haalde: bij oeroude beschavingen. "Toen eeuwen geleden in Mesopotamië per toeval een stukje brood in een teil water belandde, leidde dat tot de eerste voorloper van bier. Onze Troggeling rakelt deze eeuwenoude methode terug op." Wij mochten het biertje al eens proeven en waren aangenaam verrast. Het biertje van hoge gisting kent een zure toets door de desem. Bij de afdronk proef je ook het brood.





Bier van rioolwater

Met het innovatieve 'broodbiertje' is De Wilde overigens niet aan zijn proefstuk toe. Eerder stond hij mee aan de wieg van het afvalbiertje 'From Sewer to Brewer', dat de Universiteit Gent lanceerde tijdens de Gentse Feesten. Afval- en rioolwater werden hergebruikt als grondstof om gerstenat van te maken. Samen met de Gentse Universiteit broedt hij ook al op nieuwe plannen: bier brouwen op basis van regenwater. "Jaarlijks valt er gemiddeld 800 liter water per vierkante meter uit de lucht. Door dat volume hier plaatselijk op te vangen, kunnen we al heel wat liters bier brouwen", lacht De Wilde.





De Gentenaar begon zijn hobby als brouwer ooit in een microbrouwerij in een omgebouwd garage in Gent, maar in de zomer van 2017 verhuisde hij zijn activiteiten naar het pand van de voormalige schoenenfabriek SOFACQ aan de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke om brouwerij De Wilde uit de grond te stampen. Naast Troggeling heeft De Wilde ook biertjes in het aanbod als Termont en Louis XVIII, respectievelijk vernoemd naar de Gentse burgemeester en de Franse vorst.





Voor meer informatie kan je surfen naar www.dewildebrouwers.be. De brouwerij opent op vrijdag 15 juni officieel de deuren.