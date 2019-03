Bibcatalogus in nieuw jasje Christophe Maertens

02 maart 2019

12u05 0 Ieper De bibcatalogus zit in een nieuw jasje met enkele nieuwigheden.

“Wie onlangs een boek of ander materiaal opzocht in de internetcatalogus van onze bib merkt dat die vernieuwd is”, aldus de bib. “Alles wat je vroeger kon, kan je nu nog steeds, maar er zijn ook een paar nieuwigheden.” Zo kan de bibbezoeker zijn of haar zoekopdracht verfijnen via de openbare buttons bovenaan de pagina. “Je kan verfijnen met meerdere keuzes, bijvoorbeeld zowel dvd’s en boeken zoeken over een bepaald ontwerp. Ook kan nu op een eenvoudige manier verder worden geklikt naar het activiteitenaanbod bovenaan de pagina. In ‘Mijn bibliotheek’ zie je nu ook afbeeldingen bij jouw uitleningen, wat het zoeken wat gemakkelijker maakt.”