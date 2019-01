Bib helpt met nieuwe voornemens Christophe Maertens

04 januari 2019

De bib van Ieper helpt bibliotheekbezoekers hun goede voornemens te onthouden. “We helpen mensen met een aantal goede voornemens graag een handje”, klinkt het in de bib. “Mensen kunnen een kaartje kiezen op het ‘goede voornemensrekje’ aan de balie. Daarop kunnen de goede voornemens worden genoteerd. Vul je naam en aders in en gooi het kaartje in de brievenbus van onze boekenkerstboom. In maart ontvang je dan je eigen kaartje.”