Bezoekerscentrum Palingbeek zoekt natuurbegeleider

Het bezoekerscentrum Palingbeek in Zillebeke krijgt steeds meer vraag naar begeleide activiteiten, zowel voor het provinciedomein De Palingbeek als voor de natuurgebieden in de ruimere omgeving.





Wie graag begeleider wil worden, kan langskomen op een infoavond die plaatsvindt op 6 februari 2018 om 19 uur in bezoekerscentrum De Palingbeek. Je moet je daarvoor wel vooraf inschrijven. Wie begeleider in een natuurdomein wil worde,n moet ook enkele verplichte lesonderdelen volgen, zoals bijvoorbeeld 'leren over natuur en milieu', 'gidsvaardigheden' en EHBO.





Meer info via kristin.kino@west-vlaanderen.be of ann.vansteenhuyse@rlwh.be. (CMW)