Bezoekdag De Meersen verplaatst 17 augustus 2018

Zaterdag vindt de geplande tweede bezoekersdag aan de archeologische site De Meersen in Ieper plaats. Het archeologisch onderzoek aan de site gaat zijn laatste weken in. De archeologen willen voor het eind van de werken het publiek nog eens de vondsten tonen. Tijdens het werfbezoek wordt aan de deelnemers gevraagd om passend schoeisel te voorzien. Tijdens deze dag is ook de Sint-Niklaaskerk geopend, waar een overzicht van de opgraving te bezichtigen is en enkele vondsten staan tentoongesteld.





(CMW)