Bezoek Momentum18 met de curatoren 01 augustus 2018

Nog tot 30 september dit jaar loopt in de Sint-Maartenskathedraal, de Sint-Pieterskerk en de Sint-Jacobskerk in Ieper de tentoonstelling Momentum18. Op zaterdag 11 augustus kunnen bezoekers een gidsbeurt krijgen van de curatoren Oswald Fieuw en Jan Yperman.





Het bezoek start om 14 uur in de Sint-Pieterskerk. Het einde is voorzien rond 16.30 uur in de Sint-Maartenskathedraal. De curatoren nemen de bezoekers mee langs het kunstparcours. Ze geven uitleg bij werken van John Bulteel, Bart De Zutter, Oswald Fieuw, Paul Gees, Walter Green (D), Stéphanie Leblon, Thomas Lerooy, Tom Liekens, Tinka Pittoors, Sven Verhaeghe, Willem Vermandere en Elodie Wysocki (F).





Het gegidst bezoek is gratis, maar inschrijven is wel aan te raden via inschrijving@vriendenkathedraalieper.be. (CMW)