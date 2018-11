Bezieler Ieperse jaarbeurs overleden 06 november 2018

Freddy Laplace (73), voormalig directeur van de Kamer voor Handel Nijverheid en de man achter de Ieperse Jaarbeurs, Westhoek Expo en Het Beste van Bij Ons is overleden. Freddy stierf in de nacht van vrijdag op zaterdag. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag op 8 november om 10 uur in de Sint-Jacobskerk in Ieper. (CMW)