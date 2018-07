Betrapt: aan 140 km per uur door zone 50 gevlamd 12 juli 2018

02u49 0

De politie van de zone Arro Ieper heeft vorige maand in totaal 6.120 verkeersovertredingen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid was 158 km per uur waar 90 km per uur toegelaten is. De grootste overtreding was 140 km per uur in een zone 50.





"Naar aanleiding van een aantal evenementen in de zone en de campagne 'weekend zonder alcohol' is het aantal vastgestelde verkeersinbreuken hoger dan de maand ervoor", aldus de politie. In juni werden 144 ongevallen vastgesteld, met zeven zwaargewonden en 56 lichtgewonden. Op vlak van criminaliteit kreeg de politie 43 meldingen van inbraken binnen. Negen daarvan vonden plaats in het weekend en vier speelden zich in een nacht af. Binnen de zone waren er 138 feiten in verband met diefstal, waarvan er 36 in het weekend werden vastgesteld.





Tenslotte moesten politiemensen 37 feiten van intrafamiliaal geweld vaststellen. Het gaat om gerechtelijke feiten. (CMW)