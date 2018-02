Bestuurslid blust zelf brand in schutterslokaal 10 februari 2018

In het lokaal van schuttersgilde Sint-Sebastiaan op de Esplanade in Ieper is gisterenmiddag brand uitgebroken. Bestuurslid Jan Durieu merkte het vuur en de rook snel op en kon met twee emmers water erger voorkomen.





De toegesnelde brandweer deed de rest. "Ik kwam naar het lokaal om schade aan een rolluik na een eerdere inbraak te herstellen", vertelt Jan. "Omdat het koud was, stak ik de kachel aan. Na mijn karwei maakte ik ook de toegangsweg naar het lokaal nog wat sneeuwvrij. Toen ik opnieuw naar binnen ging, zag ik overal rook. De houten planken rond de afvoerbuis van de kachel bleken vuur te hebben gevat. Ik wachtte niet op de brandweer en bluste met twee emmers water de vlammen. Ik ben blij dat ik erger heb kunnen voorkomen. Stel je voor dat ik al vertrokken was! De brand maakt wel duidelijk dat de verwarming in ons lokaal aan vernieuwing toe is. Die kachel is de enige verwarming." (LSI)