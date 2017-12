Bestuurder (22) zwaargewond na botsing, peuter in andere auto lichtgewond 02u57 9 Lieven Samyn De auto waar de peuter in zat.

Op de Noorderring in Ieper is gisteren rond 16.15 uur een werknemer van de Ardooise firma Maxicon gewond geraakt. Tussen de Briekestraat en de op- en afrit van de A19 wilde K.D. (22) uit Ichtegem plots rechtsomkeer maken. Zijn bestelwagen werd echter in de flank gegrepen door de auto van J.C. (59) uit Roeselare. De man uit Ichtegem zat gekneld in zijn bestelwagen. De brandweer moest de deur losknippen. Met een ambulance werd hij zwaargewond, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis van Ieper gebracht. In de andere auto zaten nog twee passagiers, K.D. (56) uit Roeselare en een peuter, een meisje van één jaar uit Staden. Zij raakten slechts lichtgewond, maar moesten toch naar het ziekenhuis voor een check-up. (LSI)