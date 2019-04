Bestelwageninbrekers slaan weer toe, in centrum van Ieper dit keer VHS & DBEW

04 april 2019

19u34 18 Ieper Stefaan Vermeersch, zaakvoerder van het gelijknamig gevelrenovatiebedrijf, is in de nacht van woensdag op donderdag het slachtoffer geworden van dieven. Die braken binnen in zijn bestelwagen.

“We hebben het pas donderdagnamiddag opgemerkt toen één van mijn mensen een specifiek stuk materiaal uit de bestelwagen wilde halen”, vertelt Stefaan Vermeersch (43). “De diefstal gebeurde toen mijn bestelwagen op ongeveer honderd meter van mijn deur geparkeerd stond, in de Sint-Jacobsstraat in Ieper. De daders boorden een klein gaatje net onder het slot van de achterdeur. Dat is blijkbaar genoeg om vervolgens met een trucje de deur te openen. Ze gingen er vandoor met verschillende soorten machines en materiaal zoals een slijpschijf, goed voor een waarde van om en bij de 3.000 euro. Ze waren vooral geïnteresseerd in materiaal van het merk Makita.”

Diefstallenplaag blijft maar duren

De zelfstandige aannemer is de zoveelste in de rij die de afgelopen dagen en weken het slachtoffer is van een dergelijke diefstal. “Het is duidelijk dat wij, kleine zelfstandigen, onze bestelwagens beter moeten beveiligen om dit te voorkomen”, zegt Vermeersch. Wie meer info heeft over de diefstal, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van de zone Arro Ieper, op het nummer 057-230 500.