Beste personeel in België zit in Bellewaerde: “We zijn hier één grote familie” Laurie Bailliu

04 april 2019

17u45 0 Ieper De award ‘Park met het beste personeel in België’ is voor de vierde keer op rij voor pretpark Bellewaerde in Ieper. Een mooie erkenning voor de dagelijkse inspanningen van de medewerkers. “Hier werken heeft een vakantiegevoel en dat stralen we uit op onze bezoekers”, zegt medewerkster Pasita Vandamme.

De Diamond ThemePark Awards worden uitgereikt op basis van online stemmen en een fan- en parkjury. Bellewaerde heeft tijdens de uitreiking van de Diamond ThemePark Awards de award gewonnen voor het ‘Park met het Beste Personeel’ in België en dat doen ze voor de vierde maal op rij. “Het winnen van deze award is zeker een erkenning van het werk van elke medewerker. We besteden ook echt wel aandacht aan klantvriendelijkheid en de bezoekers van het park onvergetelijke momenten te laten beleven. We werken hier met ongeveer 70 vaste medewerkers, een 150-tal seizoensmedewerkers aangevuld met jobstudenten en interims” zegt Tina Taillieu van Bellewaerde. Pretpark Bellewaerde trekt zaterdag 6 april het nieuwe seizoen op gang. De medewerkers zijn momenteel hard aan het werk om het park tiptop in orde te krijgen om de bezoekers te ontvangen.

Familiale sfeer

Wie het park bezoekt, zal Geert Hostens aan de infobalie zien schitteren. “Vroeger woonde en werkte ik aan de Côte d’Azur. Acht jaar geleden ben ik verhuisd en ben ik hier in Bellewaerde terecht gekomen. Het is hier nog steeds fantastisch”, zegt Geert Hostens (56). “Hier zijn we één grote familie. Iedereen kent iedereen. Onze familiale sfeer maakt ons daarom misschien ook het beste personeel. We werken hier echt in team. Als het druk is, spring ik in aan de ticketing en ook andere collega’s springen in waar nodig. Onze bezoekers zijn gelukkig als ze naar hier komen en hun geluk straalt af op ons. Sommige mensen zijn hier vaste bezoekers. Bepaalde kinderen ken ik bij voornaam en dat maakt het voor hen ook leuk. Ik kijk er heel erg naar uit om zaterdag opnieuw van start te gaan. Bezoekers kunnen vanaf dan ook de nieuwe ingang in de Frezenbergstraat gebruiken en dat is volledig in thema Mexico. Het is ook voor ons spannend”, lacht Geert.

Hoofddierenverzorger Pieter Vercruysse (42) ging twee jaar geleden aan de slag in Bellewaerde. “Voordien werkte ik in het onderwijs. Ik gaf vooral agrarische vakken aan kinderen met een beperking. Het is altijd mijn droom geweest om in een dierentuin of zoo te werken. Een vriend vertelde me dat er een vacature was in Bellewaerde die echt iets voor mij was. Van het één kwam het andere”, vertelt Pieter. “Dit is het volledig tegenovergestelde van het onderwijs en het is echt een droom die in vervulling is gegaan. Van mijn hobby heb ik mijn beroep kunnen maken. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing. Het is een voorrecht om met deze, unieke dieren te kunnen werken. Iedereen werkt hier met volle overtuiging.”

Vakantiegevoel

Al 31 jaar behoort Pasita Vandamme (53) tot de Bellewaerde familie. “Dat al een mooi aantal jaren. Ik begon in de zaal waar er huwelijken plaatsvonden. Deze winter deed ik decoratie en nu maak ik eten voor het personeel. Tijdens het seizoen vind je mij terug in het Carrousel Restaurant”, aldus horecaverantwoordelijke Pasita. “De award ‘Park met het Beste Personeel’ is uiteraard heel leuk. Tijdens het seizoen heb je hier een vakantiegevoel en dat stralen we uit op onze bezoekers. De mensen waarmee ik werk zorgen er ook voor dat ik me goed én jong voel. Ik ben gelukkig hier in Bellewaerde”, besluit Pasita.

Bij de attractie ‘Boomerang’ zal je misschien Ghislain Nolf (53) tegen het lijf lopen. “Het was de bedoeling dat ik hier één jaar zou werken. Ondertussen werk ik hier al 11 jaar. Hoe het komt dat ik hier blijven plakken ben? Het is hier een ideale sfeer, je bent hier altijd tussen de mensen.. Het is eigenlijk een echt familiebedrijf”, lacht attractiebediener Ghislain. “Als attractiebediener moet ik soms kindjes teleurstellen en hen de toegang tot een attractie weigeren, omdat ze te klein zijn; maar veiligheid boven alles. Ik ken alle attracties, maar de boomerang en het treintje tussen de dieren zijn mijn favorieten.”

Wie aan het einde van zijn of haar pretparkbezoek een herinnering aan Bellewaerde wil, kan bij Caroline Deforche (52) terecht in de souvenirwinkel. “Mijn favoriet uit de winkel is de beer van onze mascotte”, lacht Caroline. “Dit is mijn achtste seizoen en het leukste aan hier werken is de sfeer, de collega’s, de bezoekers.. Als je hier ‘s morgens arriveert, loop ik voorbij de olifanten. Hoe fantastisch is dat? De award ‘Park met het Beste Personeel’ is heel fijn om te krijgen. Iedereen heeft zijn privéleven met de bijhorende problemen, maar onze bezoekers moeten daarmee niet geconfronteerd worden. Onze bezoekers zijn hier gelukkig. Uiteraard hebben wij ook mindere momenten, maar dan nemen we even pauze en komen we terug om de bezoekers met de glimlach te begroeten”, zegt Caroline.

Jobdagen

Vanaf zaterdag 6 april staan de medewerkers van Bellewaerde opnieuw klaar om bezoekers te verwelkomen in het park. “Dit seizoen is onze leeuw Aru nieuw en is er ook een vernieuwde stunt- en duikshow waarbij twee teams met elkaar in duel gaan. Verder hebben we een nieuwe ingang in de Frezenbergstraat die volledig in een Mexico jasje werd gestoken”, vertelt Tine Taillieu. Voor de drukke zomermaanden is Bellewaerde nog steeds op zoek naar een aantal medewerkers om de equipe te versterken. Solliciteren kan op bellewaerde.be/jobs of tijdens één van de eerstvolgende jobdagen op dinsdag 9 april, 14 mei of 11 juni in het park.