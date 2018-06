Beste bodybuilder, en wel zonder doping ALESSIO DEBAL (19) BEHAALT EUROPESE TITEL BIJ JUNIOREN CHRISTOPHE MAERTENS

29 juni 2018

02u35 0 Ieper De 19-jarige Alessio Debal uit Ieper mag zich Europees kampioen bodybuilding bij de junioren noemen. Hij deed dat bij de World Natural Body Building Federation, waarvan de leden de sport op een cleane manier beoefenen. "Zonder doping is het harder werken, maar ik doe het zo graag."

Alessio Debal uit de Meenseweg in Ieper begon zes jaar geleden te trainen met gewichten. "Mijn vader deed vroeger aan bodybuilding en ik wou dat ook proberen", vertelt de jongeman. "Ik begon thuis krachtoefeningen te doen." Dat beviel Alessio zo erg dat hij naar een fitnessclub trok. "Nu train ik bij Days Workout Gym in Ieper. Ik oefen zo'n zes keer per week: telkens een anderhalf uur met gewichten werken en dan nog een half uur cardio, op de fiets."





Een half jaar geleden nam de Ieperling coach Tom Vergote onder de arm. "Ik moest toen onmiddellijk met een aangepast dieet van eiwitten, koolhydraten en vetten van start gaan. Ik eet nu zo'n vijf maaltijden per dag. Alles wordt tot op de gram afgewogen."





Het diëten en de zware trainingen wierpen hun vruchten af. Op zijn eerste wedstrijd, het Belgisch kampioenschap van de Natural Competition Organisation Bodybuilding Belgium (NCOBB), werd Alessio meteen al tweede.





Ouders in publiek

"Die prestatie plaatste mij op de reservelijst voor het Europees kampioenschap. Toen bleek dat de Belgisch kampioen zich niet kon vrijmaken, mocht ik afreizen naar Barcelona. Tot mijn verrassing veroverde ik daar vorig weekend de titel in mijn categorie: junioren -75 kilo." Extra leuk voor Alessio: zijn ouders Marlina Demuynck en Diego Debal zaten tussen het publiek toen de jongeman op het hoogste schavotje mocht plaatsnemen.





Wereldkampioenschap

Na het kampioenschap mocht de boog iets minder gespannen staan, en toch. "Ik at intussen wel eens pizza en hamburgers en dronk ik meteen heel wat water. Een gevolg daarvan is dat mijn spieren al meteen minder opvallen door het vele vocht dat je opstapelt. Maar mijn overwinning in Barcelona leverde een selectie op voor het wereldkampioenschap, begin november in Madrid. Ik moet dus blijven trainen. Het is hard, maar het is de enige manier." Toch beseft Alessio dat zijn sport een hobby zal blijven. "Ik zit bij een mindere gekende federatie in bodybuilding, maar ik wil mijn sport echt op een cleane manier blijven beoefenen", zegt hij. "Bij de kleinere bond leggen ze de nadruk erop om geen verboden producten te nemen. Het duurt langer om resultaat te bereiken, maar het is dan maar zo." Ook op professioneel vlak wil Alessio in sportmiddens blijven. "Ik behaalde net mijn diploma sportverzorger en instructeur fitness aan Syntra West."