Beroofde zelfstandigen herkennen hun gestolen spullen op politiesite Teruggave hangt af van medewerking Franse politie VHS

22 januari 2019

19u32 0 Ieper Een dertigtal aannemers heeft de jongste weken de politie van de zone Arro Ieper gecontacteerd omdat ze menen de eigenaar te zijn van een aantal spullen die de Franse politie in beslag heeft genomen bij de arrestatie van een dievenbende. Een tiental van de aannemers dat zich meldde, komt ook effectief in aanmerking voor een teruggave van werkmateriaal. Al kan dat nog wel even op zich laten wachten.

Het was de politie van Roubaix, in Noord-Frankrijk, die rond de jaarwisseling een dievenbende op het spoor kwam die zich had gespecialiseerd in het stelen van werkmateriaal uit bestelwagens. Ze pleegden vele tientallen feiten, waarvan ook een deel in ons land. De politie nam tijdens enkele huiszoekingen ettelijke stukken werkmateriaal in beslag, zoals boren, zaag- en slijpmachines, gereedschapskoffers,… De dieven bleken bovendien een voorkeur te hebben voor uitgelezen merken als Stihl, Bosch, Makita en Black & Decker. Om de herkomst van de gestolen spullen te achterhalen, werd ook bij ons een oproep gelanceerd. Foto’s van het gestolen werkmateriaal staan te kijk op www.arroieper.be of https://bit.ly/2H00h4J. Heel wat bestolen zelfstandigen, meestal aannemers, hebben de foto’s intussen bekeken en dat leverde resultaat op. “Als ze kunnen bewijzen dat sommige van de spullen effectief van hen zijn, zullen de benadeelden hun materiaal in Frankrijk kunnen terughalen”, zegt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. “De effectieve overhandiging hangt af van de medewerking van onze Franse collega’s.”