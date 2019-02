Bernard Van Isacker blijft voorzitter N-VA Ieper Christophe Maertens

18 februari 2019

13u34 1 Ieper Bernard Van Isacker (44) blijft voorzitter van de Ieperse N-VA. Tijdens de verkiezingen afgelopen weekend plaats in het Vleeshuis in Ieper werd Ben Glorieux (33) uit Elverdinge verkozen tot ondervoorzitter.

“Bernard is een echt werkpaard en wist de partij lokaal sterk uit te bouwen sinds hij voorzitter werd, met een grote stijging van het aantal leden. Hij was ook diegene die heel wat beloftevolle jongeren en nieuwe gezichten wist aan te trekken voor de kieslijst van oktober 2018", legt N-VA uit.

Van Isacker wil die vernieuwing alvast verder zetten. “Ik heb daarom mensen van verschillende leeftijden warm gemaakt om toe te treden tot het nieuwe bestuur”, legt Van Isacker uit. “Binnenkort worden de functies binnen het bestuur verkozen. Ik heb vertrouwen in de bestuursploeg en kijk er naar uit om met hen samen te werken.”

Bernard Van Isacker is gehuwd met de Mexicaanse Maria Mar en heeft twee zonen Magnus en Sebastian. Hij baat twee vakantiehuisjes in Ieper uit en werkt als social media strateeg bij een multinational van landbouwzaden en als social media consultant bij enkele andere firma’s. Verder is hij de drijvende kracht achter het industrial music platenlabel Alfa Matrix, dat onder andere Front 242 onder contract heeft.

Ben Glorieux werkt bij N-VA op provinciaal niveau en is gehuwd met Anneleen Impens. Het koppel verwacht binnenkort hun eerste kindje. Glorieux was in de vorige bestuursperiode al bestuurslid van N-VA Ieper.