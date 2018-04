Benefiet na brand 19 april 2018

Nadat het huis van de familie Leroy-Clauw aan de Zonnebeekseweg op 22 januari in brand vloog, besloten acht van hun vrienden om een benefietactie op poten te zetten. Om de familie een financieel duwtje in de rug te kunnen geven, nodigen zij iedereen uit om op zaterdag 21 april om 19 uur naar zaal Cieper te komen, langs de Brugseweg in Sint-Jan, waar de covergroep De Kemels belangeloos zal optreden. Al het geld dat wordt bijeengebracht, gaat integraal naar de onfortuinlijke Philippe Leroy en zijn gezin. Steun- en inkomkaarten kosten slechts 5 euro. (DCH)