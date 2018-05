Bellewaerde zondag volledig uitverkocht 15 mei 2018

Het heeft geen zin om nu zondag 20 mei naar Bellewaerde te gaan, want het pretpark is volledig uitverkocht. "Komende zondag is Bellewaerde exclusief geopend voor het personeel van een bedrijf, dat het volledige park heeft afgehuurd", aldus woordvoerder An De Ridder. "Iedereen die dit weekend een dagje Bellewaerde op de agenda heeft staan, is van harte welkom op zaterdag 19 mei of maandag 21 mei. Op zondag 20 mei is het park echter volzet."





De meest recente openingsuren van het park zijn te raadplegen via www.bellewaerde.be (CMW)