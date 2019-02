Bellewaerde trekt aanvraag voor nieuwe achtbaan in na discussie over aantal bomen die moeten verdwijnen Erik De Block

22 februari 2019

17u26 0 Ieper Bellewaerde heeft de plannen voor een nieuwe achtbaan voorlopig weer opgeborgen. Het Ieperse pret- en dierenpark wilde aanvankelijk volgend jaar een nieuwe achtbaan bouwen in het bosrijke deel van de ‘Canadazone’ en had al een omgevingsvergunning aangevraagd bij de deputatie. “Er is echter discussie ontstaan met het Agentschap Natuur en Bos over het aantal bomen dat zou moeten verdwijnen”, weet gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). De nv Belpark uit Waver heeft de aanvraag daarom zelf weer ingetrokken.

Bellewaerde had plannen om in 2020 een nieuwe achtbaan te bouwen. Het recreatiepark omschrijft de nieuwe attractie als ‘een familiecoaster die deels boven land en deels boven het water zal lopen’. De metalen achtbaan zou de naam Canadacoaster krijgen en zou in het themagedeelte Canada, tussen de Piratenboot en de verblijven van de amoerluipaarden, gebouwd worden. In bosrijk gebied dus, waardoor er bomen zouden gerooid moeten worden. En net daar wringt het schoentje. “Bij de bouw van een achtbaan in bosrijk gebied is het gebruikelijk dat we advies vragen bij het Agentschap Natuur en Bos. Het was niet duidelijk of de te rooien bomen zouden gecompenseerd moeten worden. Als die discussie met ANB uitgeklaard is, kan Bellewaerde een nieuwe aanvraag indienen. Maar voor alle duidelijkheid: als deputatie hebben we de vergunningsaanvraag niet geweigerd, Bellewaerde heeft ze zelf ingetrokken”, legt gedeputeerde Naeyaert uit.

Aquapark

Eens de nieuwe aanvraag ingediend is, volgt automatisch een openbaar onderzoek waarbij iedereen bezwaar kan indienen. Het dossier zal hoe dan ook vertraging kennen. De eigenaar van het familiepark wil voorlopig niet communiceren over de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een achtbaan.

De plannen voor de Canadacoaster zijn alvast opmerkelijk, want eigenaar Companie des Alpes heeft nog maar pas zeventien miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe Bellewaerde Aquapark, dat deze zomer de deuren opent.

Nieuwe parking

De deputatie in Brugge heeft ondertussen wel een vergunning toegekend voor de aanpassing van parking A langs de drukke Meenseweg (N8). Door de bouw van Bellewaerde Aquapark moest parking A herschikt worden. In totaal stijgt het aantal parkeerplaatsen op parking A van 220 naar 227. Daardoor komt het totaal aantal parkeerplaatsen op 3.277 plaatsen. Daarnaast zal ook de toegang van Bellewaerde verbonden worden met het nieuwe aquapark. Ook de parking zal aansluiten bij het aquapark.