Bellewaerde stopt verkoop abonnement PRETPARK WIL TE GROTE DRUKTE EN LANGE WACHTRIJEN VERMIJDEN ERIK DE BLOCK EN CHRISTOPHE MAERTENS

05 mei 2018

02u38 0 Ieper Het pretpark Bellewaerde heeft de verkoop van de Adventure Pass, een abonnement, voor dit seizoen stilgelegd. Er gingen er fors meer de deur uit dan vorig jaar. "We willen verhinderen dat het te druk wordt. Ook zonder abonnement moet je kunnen genieten."

De Adventure Pass, met een jaar onbeperkte toegang tot het park, wordt sinds 30 april niet meer aangeboden. "We besloten de verkoop niet te verlengen", zegt woordvoerder An De Ridder, die geen cijfers over het aantal verkochte abonnementen wil of kan vrijgeven. "Maar het zijn er fors meer dan vorig jaar. Dat wil dus zeggen dat er veel interesse is in het park. Voor ons is het allerbelangrijkste dat je hier een aangename dag kan beleven."





4D-film

"Door de verkoop van abonnementen te stoppen, willen we er dus vooral voor zorgen dat we geen bezoekers moeten teleurstellen. Commercieel gezien is het misschien niet zo logisch, maar we willen vermijden dat er bijvoorbeeld te lange wachtrijen zijn."





De kostprijs van zo'n Adventure Pass bedroeg tot en met 30 april 47 euro. Ter vergelijking: een ticket voor een volwassene kost 32 euro (31 euro online) en voor een kind is dat 28 euro (27 euro online).





De Ridder ziet wel meerdere verklaringen voor de gestegen abonnementenverkoop. Dit jaar zijn er nochtans geen nieuwe attracties in het park. "Wel startten we het seizoen met de nieuwe 4D-film 'The Son Of Bigfoot'. Tijdens de winter hebben we bovendien flink geïnvesteerd in onze dierenverblijven. Het gaat onder meer om het aanpassen van de verwarming in bepaalde hokken, en voor andere dieren werd er iets meer ruimte gecreëerd. Een andere mogelijke reden is het feit dat de formule van het abonnement wat werd aangepast."





Fraude

De nieuwe pas kan immers op maat worden samengesteld.





"De klanten kunnen de formule er uitpikken die het best bij hen past", zegt An De Ridder. "Je kan Bellewaerde als basispark kiezen, met Walibi of Aqualibi als optie. Ook kan aan het basisabonnement de optie feestdagen en nocturnes worden toegevoegd." Intussen waarschuwen Bellewaerde, Walibi en Aqualibi samen wel voor frauduleuze verkoop van abonnementen. "We stelden een paar weken geleden vast dat er abonnementen voor de pretparken werden doorverkocht", zegt de woordvoerster.





"Het gaat om mensen die een abonnement kopen en dat tegen een duurdere prijs van de hand doen op internet. De kopers geraken met zo'n abonnement evenwel niet binnen in het pretpark en zijn dus hun geld kwijt. Let dus op en schaf alleen bij ons een abonnement aan."