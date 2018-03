Bellewaerde start seizoen met 4D-film 28 maart 2018

Het pretpark Bellewaerde gooit nu zaterdag de deuren open voor het nieuwe seizoen. "Bezoekers kunnen dit jaar onder meer genieten van een gloednieuwe 4D-film: 'The Son of Bigfoot', zegt An De Ridder van het pretpark. "Tijdens de paasvakantie kunnen alle kinderen tot 12 jaar deelnemen aan een paaseierenzoektocht en op zaterdag 7 april komt Baba Yega langs voor een meet & greet en een optreden." Info op www.bellewaerde.be. (CMW)