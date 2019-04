Bellewaerde opent de deuren met tal van nieuwigheden Christophe Maertens

01 april 2019

16u34 0 Ieper In pretpark Bellewaerde begint zaterdag 6 april het nieuwe seizoen. Het park verwelkomt leeuw Aru en heeft een nieuwe volwaardige ingang langs de Frezenbergstraat. Ondertussen zit de bouw van het nieuwe zwembad op schema voor de geplande opening op 1 juli.

“Het nieuwe seizoen wordt er een om naar uit te kijken”, zegt woordvoerder An De Ridder. “Een uitstap naar het pretpark staat garant voor een dag vol plezier en avontuur voor het hele gezin. Bellewaerde geeft een unieke mix van attracties, dieren en natuur.”

Het park verwelkomt een nieuwe leeuw. “De mannelijke leeuw Aru komt uit Zoo Augsburg in Duitsland”, zegt An. “Het is dier is elf jaar. De leeuw wordt momenteel geïntroduceerd bij de leeuwinnen Luna, Asagi en Kefira. Ze mogen nog niet bij elkaar en we hopen dat de dit goed verloopt, zodat Aru in de toekomst kan helpen om de genetische lijn van de Oost-Afrikaanse leeuwen niet verloren te gaan. Op deze manier zou Bellewaerde kunnen deelnemen aan het Europees kweekprogramma in samenwerking met het European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Leeuw Aru en de leeuwinnen zullen tijdens de start van het seizoen afwisselend zichtbaar zijn voor de bezoekers.”

Nieuw is eveneens de Stunt & Dive Show. “Tijdens Lumberjack Festival gaan twee teams in duel met elkaar. Ze moeten enkele superspannende opdrachten tot een goed eind van brengen. Adembenemende stunts en duizelingwekkende duiksprongen worden afgewisseld met een flinke portie humor”, zegt An De Ridder.

Tijdens de Paasvakantie kunnen kinderen tot en met 12 jaar deelnemen aan de Jacques Paaseierenzoektocht. Tussen 14 uur en 16 uur mogen de op zoek naar verstopte eitjes in het Palendorp.

Bezoekers hoeven niet enkel meer de ingang van de Meenseweg te gebruiken, ze kunnen nu ook via de vernieuwde toegang aan de Frezenbergstraat het park binnen. “Die hebben we afgelopen winter volledig vernieuwd”, aldus de woordvoerder. “Nu beschikken we over twee gelijkwaardige ingangen. Mensen die vroeger met een hond kwamen, waren verplicht de hoofdingang te nemen, want enkel daar vonden ze een kennel voor hun huisdier. Nu hoeft dat dus niet meer. De ingang, goed voor totale investering van twee miljoen euro, werd omgedoopt tot ‘Ingang Mexico’, want bij het betreden van het park langs die kant, word je meteen ondergedompeld in Mexicaanse sferen.”

Ondertussen werkt het pret- en dierenpark volop verder aan het Aquapark dat op 1 juli de deuren opent. “De buitenkant en de glijbanen zijn praktisch klaar. Binnen is wel nog wat werk aan de winkel, maar alles zit op schema”, zegt De Ridder.

Bellewaerde opent op 6 april de deuren en tijdens de paasvakantie is het park elke dag open 10 uur tot 18 uur. Meer info via www.bellewaerde.be (CMW)