Bellewaerde in de prijzen 17 mei 2018

Het pretpark Bellewaerde heeft tijdens de uitreiking van de Diamond ThemePark Awards voor de derde maal op rij de award gewonnen voor het 'Park met het beste personeel'.





De Diamond Themepark Awards zijn de oscars van de Belgische en Nederlandse pretparken. De prijzen worden uitgereikt via onlinestemmen en door een fan- en parkjury. Voor de derde maal op rij wint Bellewaerde de award voor het park met het beste personeel. "We zijn daar heel fier op", aldus parkdirecteur Stefaan Lemey. "Het is een grote erkenning voor de dagelijkse inzet van onze gemotiveerde medewerkers om de bezoekers een dag vol plezier en avontuur te bezorgen."





Het pretpark kreeg ook opnieuw de award 'Beste beleving in de Zoo' voor de familieattractie Jungle Mission. "In die attractie worden de bezoekers meegenomen naar de Jungle tijdens een spannende boottocht. We combineren in deze attractie dieren en natuur", klinkt het. (CMW)