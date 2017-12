Bellewaerde Ieper Trail uitverkocht 02u39 0

De tickets voor de Ieper Trail van 18 maart, die voor het eerst dwars door het familie- en dierenpark loopt, zijn in een recordtijd de deur uitgegaan. Na slechts twee dagen waren de 3.000 tickets voor de 6 kilometer en de 400 kidstickets al de deur uit. Ongetwijfeld heeft de belofte van de organisatoren er iets mee te maken: de eerste 500 ingeschrevenen krijgen de kans om tijdens de run in de Dawson Duel te zitten. Die spectaculaire, vrij nieuwe attractie leidt de deelnemers eerst langs een quasi eindeloze loopbrug tot op een duizelingwekkende 25 meter hoogte, waar ze vervolgens individueel of in duo in een rodelkarretje naar de beganegrond vallen. "De gelukkigen die de Dawson Duel zullen mogen gebruiken worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Momenteel bekijken we samen met de mensen van Bellewaerde of we nog extra tickets kunnen aanbieden. Geïnteresseerden kunnen al intekenen op de wachtlijst op onze website", aldus Mathieu Dehaene van de organiserende vzw De Zeven. Meer info: www.iepertrail.be. (DCH)