Bellewaerde heeft opnieuw het beste personeel Christophe Maertens

03 april 2019

13u34 0 Ieper Pretpark Bellewaerde heeft voor de vierde keer op rij de award ‘Park met het beste personeel in België’ gewonnen. “Dit is een erkenning van de dagelijkse inspanningen van elke medewerker om de bezoekers van ons park onvergetelijke momenten te laten beleven.”

Bellewaerde viel in de prijzen bij de uitreiking van de Diamond ThemePark Awards, zeg maar de Oscars van de pretparken. De awards worden uitgereikt op basis van een online stemming en een fan- en parkjury. “Tijdens deze negende editie van de Diamond ThemePark Awards hebben meer dan 46.000 mensen een stem uitgebracht”, zegt Patrick Joossens, oprichter van de Diamond ThemePark Awards.

Naast teamspirit en plezier is service een van de waarden die we als werkgever hoog in het vaandel dragen. Een lach op het gezicht van onze bezoekers toveren, daar streven we elke dag opnieuw naar HR-manager Annelies Dejaegher

Bellewaerde won tijdens de uitreiking de award voor ‘Park met het beste personeel in België’. “Dat we deze award al voor de vierde keer op rij winnen, betekent een erkenning van de dagelijkse inspanningen van elke medewerker om de bezoekers van het park mooie momenten te bezorgen”, zegt HR-manager Annelies Dejaegher van het Ieperse pretpark. “Naast teamspirit en plezier is service een van de waarden die we als werkgever hoog in het vaandel dragen. Een lach op het gezicht van onze bezoekers toveren, daar streven we elke dag opnieuw naar. We zijn fier wat we deze award opnieuw in ontvangst mogen nemen.”

Bellewaerde opent zaterdag 6 april opnieuw de deuren. Voor de drukke zomermaanden is Bellewaerde nog op zoek naar een aantal medewerkers om de ploeg te versterken. Solliciteren kan op bellewaerde.be/jobs of tijdens een van de jobdagen op dinsdag 9 april, 14 mei of 11 juni in het park.