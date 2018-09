Beklaagde verstopt drugs in kaarsen 05 september 2018

02u41 0 Ieper Een 40-jarige man uit Vleteren verscheen voor de rechter in Ieper nadat er bij hem thuis drugs verstopt in kaarsen werden gevonden. De man riskeert 1 jaar effectieve celstraf.

De speurders vielen op 26 maart dit jaar binnen in de woning van F.V. in Vleteren. De man werd verdacht in een Brussels dossier rond diefstal. De politie ontdekte echter grote hoeveelheden drugs, zoals onder meer 1,2 kilogram speed, hormonale producten en geneesmiddelen. V. werd door de onderzoeksrechter aangehouden en hij zit momenteel nog steeds in de cel. De beklaagde weigerde mee te werken uit vrees voor represailles uit het milieu. Zijn raadsman zegt dat er van dealen geen sprake is en dat het enkel om bezit voor eigen gebruik gaat. "Hij kocht grote hoeveelheden aan omdat hij dan een tijdje weg kon", klonk het. De verdediging hoopt dat het effectief deel van de straf beperkt blijft tot het voorarrest. Vonnis op 1 oktober. (CMW)