Bejaarden met smoesje bestolen LSI

07 december 2018

09u34

Bron: LSI 0

In het centrum van Ieper zijn de voorbije dagen al twee bejaarden met een smoesje bestolen. Een Engelstalige man sprak een man met een rollator aan en toonde een muntstuk van twee euro. De bejaarde man veronderstelde dat hij wisselgeld nodig had voor de parkeermeter en diepte zijn portefeuille uit zijn zak op. Terwijl de bejaarde man zijn portefeuille opende, wees de verdachte naar de muntstukken die hij wou. Ongezien kon hij zo ook enkele biljetten stelen. De verdachte is een man met getaande huidskleur van 1,70 tot 1,75 meter groot, net en donker gekleed, met een aktentasje onder de arm. De politie raadt aan nooit geld te wisselen met vreemden.