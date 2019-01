Bejaarde vrouw is verward en rijdt achteruit tegen garage van overburen VHS

16 januari 2019

18u27 0 Ieper Bizar ongeval, woensdagvoormiddag in een pijpenkop van de Fazantenlaan in Ieper. Marie-Louise Derycke (89) belandde er tijdens het manoeuvreren met haar wagen tegen de garage van haar overburen. De brandweer moest een hoek van de garage stutten omwille van instortingsgevaar.

Met haar Opel Corsa manoeuvreerde Marie-Louise Derycke uit de Fazantenlaan ter hoogte van haar garagebox op het einde van een doodlopend stukje van de straat. Mogelijk is ze onwel geworden want plots gaf ze gas en reed ze achteruit pardoes de brievenbus aan voor de woning van Jürgen Desaegher en Ann Goemaere. De Opel Corsa botste vervolgens ook vrij hard tegen de poort en de muur van de garage van het gezin. Een deel van het metselwerk kwam daardoor naar beneden. Marie-Louise Derycke werd in verwarde toestand naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om een hoek van de garage te stutten. Net achter die hoek bevindt zich de gasmeter van de woning maar die werd gelukkig niet geraakt. Omdat de poort volledig vernield werd, plaatste de brandweer een houten paneel in de poortopening.