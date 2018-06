Beha's om Rode Duivels 'wat steun te bieden' 15 juni 2018

02u58 0

In café Caroline langs de Diksmuidestraat in Ieper hebben ze een originele manier gevonden om de nationale voetbalploeg te steunen. Uitbaatster Caroline hing enkele beha's aan haar voorgevel met een Belgische kaart met daarop het opschrift 'On soutient la Belgique'. "Het is natuurlijk een beetje spelen met de Franse taal, want iedereen weet dat beha in het Frans soutien is, wat ook ondersteunen wil zeggen." De beha's hebben in ieder geval veel bekijks. "Je kan je niet voorstellen hoeveel mensen er al een foto hebben gemaakt. ik kreeg al heel wat postitieve reacties", klinkt het. "Maar dit is nog maar een begin. Als onze jongens de kwartfinale halen, hangen we de hele straat vol", aldus de waardin. "We doen daarom een oproep naar vrouwen die een oude beha kunnen missen. Die kunnen ze in een kartonnen doos stoppen die hier in de straat te vinden is." (CMW)