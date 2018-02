Beeldjesproject Eerste Wereldoorlog op schema 21 februari 2018

02u44 0 Ieper Op het domein De Palingbeek staan in het kader van het project ComingWorldRememberMe (CWRM) momenteel al ongeveer 200.000 van de in totaal 600.000 beeldjes opgesteld.

"Daarmee zitten we mooi op schema", zegt Jan Moeyaert van vzw De Kunst. "Het plaatsen van de beeldjes zou dus op tijd rond moeten geraken. De enige mogelijke spelbreker zou regenweer kunnen zijn, wat we ondertussen ook al hebben gehad." Aan de opbouw werken heel wat vrijwilligers mee. "Nieuwe krachten hebben we momenteel niet meer nodig. Soms zijn we met honderd mensen per dag en het kan niet de bedoeling zijn dat die in elkaars weg lopen. Wel hebben we een reservelijst opgemaakt, mocht het naar het einde toe toch plots helpende handen te kort komen."





Het beeldjesproject in opdracht van GoneWest maakt deel uit van CWRM van kunstenaar Koen Vanmechelen en moet het hoogtepunt worden van de herdenkingsperiode WO I. Apart staat elk beeldje voor een gesneuvelde soldaat, samen vormen ze de geschiedenis van de oorlog. De installatie is vanaf 30 maart te bezoeken.





(CMW)