Beeldje vindt weg naar kleinzoon gesneuvelde Brit Redactie

01 december 2018

09u04 0

Youri Van Miegroet (43) uit Ieper werkte als vrijwilliger mee aan het WOI-beeldjesproject ComingWorldRememberMe. Zijn beeldje werd online gelinkt met George Wickington, een Britse gesneuvelde. Youri ging op zoek naar afstammelingen van Georges en vond ze. Hij laat zijn beeldje binnenkort bezorgen aan de kleinzoon van de gesneuvelde soldaat.

”Toen ik van het beeldjesproject hoorde, heb ik mij onmiddellijk opgegeven als vrijwilliger”, zegt Youri Van Miegroet uit Ieper. “Ik ben sowieso geïnteresseerd in geschiedenis en dit sprak me heel erg aan. Mijn taak bestond erin mensen te helpen bij het vervaardigen van beeldjes. Daarnaast hielp ik ook mee met toezicht houden op de site.” Wie vrijwillig meewerkte aan ComingWorldRememberMe werd ambassadeur van het project en kreeg een beeldje dat gelinkt was aan iemand op de namenlijst van oorlogsslachtoffers van het In Flanders Fields Museum. “Toen ik mijn naam intikte, kreeg ik ene George Wickington als connectie. Dat was een militair uit het Britse Essex. Hij was op 21-jarige leeftijd naar hier gekomen om te vechten, net nadat hij zijn zoontje zag gedoopt worden. De man hield het slechts enkele maanden vol, want in november 1917 sneuvelde hij. Dat gebeurde na ‘the battle of the Meninroad’”, legt Youri uit. Youri raakt gefascineerd door George en bezocht zijn graf op het Tyne Cot Cemetery in Passendale. Daarna ging hij op zoek naar familie van Georges.

Argwanend

”Ik wist van welk dorp hij afkomstig was in Engeland, want die info stond in de namenlijst. Via Facebook kwam ik in contact met een vrouw uit dat dorp. Die was net bezig een stamboom samen te stellen, zodat ze toegang had tot nogal wat databanken. Samen hebben we dan een kleinzoon van Georges gevonden, namelijk Robert.” Youri belde de man op en deed zijn verhaal. “Ik vertelde hem dat ik het beeldje gelinkt aan zijn grootvader wilde schenken, maar in het begin was hij zeer sceptisch.” Youri stuurde dan enkele foto’s door samen met wat info. “Toen ik de man later terugbelde, was hij al wat meer gerustgesteld. Ik zal hem nu het beeldje laten bezorgen.”

Met de Vespa

Het is een Vespa-vriend van Youri die het kunstwerkje tot bij de kleinzoon in Groot-Brittannië zal brengen. “Ik had het graag zelf gedaan, maar het is voor mij niet mogelijk om op korte termijn naar Engeland te reizen. Toevallig waren we op 1 november in de streek van de kleinzoon, maar ik wist toen nog niet dat de afstammelingen van Georges daar in de buurt wonen. Gelukkig ken ik iemand die daar wel gaat geraken. Ik rijd namelijk met een Vespa en een paar jaar geleden kwam ik in contact met Engelse Vespa-rijders. Met de voorzitter van hun club raakte ik goed bevriend en hij zal het beeldje schenken aan Robert. Ik ben heel tevreden dat ik dat ik dit kan doen. Het hele opzet van het kunstwerk was mensen in verbinding brengen met elkaar en dit is daar toch het mooiste voorbeeld van.”

Youri is ook op zoek naar familieleden van een Duitse gesneuvelde, maar die zoektocht loopt moeilijker. “Zijn familie leeft in een gebied dat nu Polen is. Alleen al de taal maakt het een stuk lastiger. Maar we zien wel, je weet immers nooit.”