BBC-spektakel Grote Markt krijgt BAFTA 16 mei 2018

Het productieteam van de BBC dat vorig jaar in Ieper de Britse herdenking van de Slag om Passendale op poten zette, valt in de prijzen. De ploeg rijfde een BAFTA-award binnen voor 'Live Event' binnen. De award worden uitgereikt door de British Academy of Film Arts (BAFTA), een organisatie die de film- en televisie-industrie steunt. De academie riekt jaarlijks verschillende prijzen uit. Eind juli waren er ongeveer 8.000 toeschouwers getuige van het schouwspel, dat bestond uit muziek, theater en spectaculaire projecties op de Lakenhallen. De Britse prins William, Kate Middleton en onze koning en koningin waren aandachtige toeschouwers van het spektakel. (CMW)