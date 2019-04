Barbecue voor rallyteam Claeys Christophe Maertens

10 april 2019

10u49 0 Ieper Op zondag 28 april is er in zaal ’t Riet in Zillebeke een barbecue ten voordele van rallyteam Claeys.

In zaal ’t Riet in Zillebeke kunnen op zondag 28 april vrienden en sympathisanten aanschuiven voor een barbecue voor het rallyteam van Ieperlingen Brian en dochter Virginie Claeys. De twee nemen al jaren deel aan rallywedstrijden. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur. Volwassen betalen 17 euro en kinderen 9 euro. Inschrijven kan via Brian op 0475/531774 of Virginie op 0476/664933. Naast vlees zijn er groenten, aardappelen en brood à volenté.