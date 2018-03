Barbecue voor rallyteam Claeys 24 maart 2018

In zaal 't Riet in Zillebeke kunnen vrienden en sympathisanten op zondag 8 april aanschuiven voor een barbecue ten voordele van het rallyteam van Ieperlingen Brian en Virginie Claeys.





Brian en zijn dochter nemen al jaren deel aan rallywedstrijden en doen dat dit seizoen voor de 15de keer. Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur. Volwassenen betalen 16 euro. Voor dat geld krijg je zeven stukken vlees. Inschrijven kan via 0475/53.17.74. (CMW)