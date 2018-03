Balies verbroederen om fusie voor te bereiden 20 maart 2018

02u43 0 Ieper Tientallen advocaten zijn in Ieper op teambuilding gegaan om de mogelijke fusie van de West-Vlaamse balies voor te bereiden. Ze gingen wandelen, woonden de Last Post bij en kwamen 's avonds samen voor een etentje.

"We hebben een activiteit georganiseerd met de balies van Ieper, Kortrijk, Brugge en Veurne als voorbereiding op de fusie tot één West-Vlaamse balie", aldus meester Marc Snick, advocaat in Ieper. "De stemming over de fusie valt op 24 april. Als het voorstel wordt goedgekeurd, treedt de fusie vanaf 1 september dit jaar in werking. We willen daarna een aanspreekpunt zijn tegenover de rechtbank van West-Vlaanderen. We vinden ook dat we moeten professionaliseren. We willen zorgen voor een betere opleiding van de advocaten. We willen ook dat de tuchtcel beter functioneert, zodat we advocaten die hun plichten niet nakomen makkelijker kunnen aanpakken. Daarnaast moeten we dankzij de fusie ook kostenefficiënter kunnen werken. Nu hebben we bijvoorbeeld vier bibliotheken, na de fusie wordt dat één grote bib. Bovendien zullen we na de fusie de vele verplichtingen van de Orde van Vlaamse Balies beter kunnen naleven. Momenteel hebben we gewoon te weinig mankracht. En als we ons op provinciaal niveau organiseren, zullen we ongetwijfeld makkelijker voldoende advocaten vinden om de vele taken op een professionele manier na te komen." (CMW)