Bakkerij Titeca failliet 06 februari 2018

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de bakkerij van Matthias Titeca in Zillebeke-Dorp failliet verklaard. Titeca en Julie Ketels startten in mei 2012 met de vernieuwde bakkerij. Ze namen de zaak over van Gabriël Lemahieu en Lucrèse Laheye. Sinds vorig jaar huurde Titeca ook een tweede bakkerij op het Burgemeester Bertenplein in Poperinge. Ook die zaak is failliet. De rechtbank heeft advocaten Martine Smout uit Ieper en Delphine Vandaele uit Staden aangesteld als curatoren. (DBEW)