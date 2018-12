Baggerwerkers houden maar beter rekening met oorlogstuig in vestinggrachten Christophe Maertens

18 december 2018

17u04 0 Ieper Een scan uitgevoerd door de dienst DOVO van het leger geeft aan dat er munitie in het water van de vestinggrachten ligt. In een deel van de grachten beginnen in januari baggerwerken. “We zullen dus rekening moeten houden met oorlogstuig, maar er liggen wellicht ook veel andere voorwerpen in het water en het slib”, zegt Stijn Fertin van de Ieperse technische dienst.

Als alles volgens schema verloopt, beginnen half januari 2019 de baggerwerken op de vestingen. De grachten worden over een lengte van 500 meter aangepakt tussen de Menenpoort en het voormalige openluchtzwembad en tussen de Menenpoort en de voetgangersbrug. Op de bodem ligt een massa slib tot anderhalve meter diep. Dat tast de waterkwaliteit aan. Daarom gaat de stad Ieper samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) baggeren. Normaal moesten de werken al in september begonnen zijn, maar de operatie werd uitgesteld toen uit voorafgaand onderzoek bleek dat in het slib zo’n 800 metalen voorwerpen liggen. DOVO moest de grachten scannen. “In onze regio weet je bijna zeker dat er zich munitie in de bodem bevindt en dat zal hier wel niet anders zijn. Maar niet alles is oorlogstuig. Trouwens, we weten dat de zwaardere stukken munitie wel dieper in de grond zakken”, zegt Stijn Fertin van de Ieperse technische dienst.

Normaal wordt het slib met een soort mixer losgemaakt en opgezogen. Dat gebeurt momenteel in de Dikkebusvijver. Maar op de vestingen zal een graafkraan op een ponton het slib opscheppen. Dat slib wordt in bootjes uitgekieperd. De munitie en andere voorwerpen blijven in een net liggen. Tijdens de werken, die ongeveer twee maanden zullen duren, zal DOVO permanent aanwezig zijn. “Dat is niet omdat het gevaar zo groot is, maar we zitten met een strak tijdschema. We kunnen het ons niet veroorloven om telkens de werken stil te leggen om te wachten op DOVO als er oorlogstuig wordt bovengehaald.”

Voor het baggeren begint, zullen de omwoners verwittigd worden. Als de kraan een grote bom of een fosforbom boven water haalt, dan bestaat de kans dat er een evacuatie plaatsvindt. De betrokken instanties maakten daarvoor een plan op met een veiligheidszone van 50 meter.

“In een latere fase kunnen de vestinggrachten op andere plaatsen worden uitgebaggerd”, zegt Stijn Fertin. “Maar dat is niet zo dringend. Op de plaatsen waar de werken nu worden uitgevoerd, is er maar weinig water meer, en dan zorgt de zon in de zomer voor heel wat wier.”