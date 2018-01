Babywinkel Bambino heeft nieuwe uitbaters 02u36 0 Foto Eric Flamand Kimberley Degroote en Guillaume Debeuf (beiden 27) nemen Bambino over.

Guillaume Debeuf en Kimberley Degroote (beiden 27) nemen babyspeciaalzaak Bambino in Ieper over. Het koppel gaat de winkel in de D'Hondstraat 7, opknappen. "Er komt al zeker een borstvoedingshoek in de winkel", zegt Kimberley, die voltijds in de zaak zal staan. "Moeders kunnen hun kindje hier dan verzorgen en borstvoeding geven. Het is een beetje naar voorbeeld van grote steden, waar ook al borstvoedingscafés bestaan." Guillaume, de man van Kimberley, blijft werken als eventmanager, maar zal later mee babyborrels helpen organiseren in de winkel. Momenteel wordt er in de zaak nog gewerkt, "maar we zouden graag tegen maart beginnen", klinkt het nog. (CMW)