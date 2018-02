Babette (25) wil kattendoder voor de rechter 24 februari 2018

02u41 2 Ieper Liever vandaag dan morgen wil Babette Kesteloot uit Zillebeke gerechtelijke actie tegen iemand die ze ervan verdenkt in haar buurt poezen te vergiftigen. "Ik verloor vier katten in het jongste half jaar", zegt de jonge vrouw. "Labo-analyse gaf ons zekerheid over de vergiftiging." In de buurt zouden in drie jaar tijd minstens 25 katten gestorven zijn.

'Kattenliefhebbers, opgepast! Iemand in Zillebeke vergiftigt uw katten.' Met die flyer trekt Babette Kesteloot (25) de straat op om te verhinderen dat er in haar buurt nog meer poezen het slachtoffer worden van iemand die al drie jaar aan een stuk katten vergiftigt. Daarbij wordt lokvoedsel gebruikt waarin gif is vermengd. "Dat blijkt ontegensprekelijk uit een analyse die we lieten uitvoeren op de maagresten van de kat die we het meest recent verloren", zegt Babette.





Speelpleintje

"De sterfgevallen situeren zich allemaal in een beperkt deel in de dorpskern van Zillebeke, in de buurt van de Perseweide, tussen de Komenseweg en de Wervikstraat. In de omgeving is er ook een speelpleintje", weet Babette. "Kinderen lopen dus ook gevaar. Stel je voor dat zij het lokvoedsel ergens opmerken en er uit nieuwsgierigheid van proeven." De jonge vrouw trok met een stevig dossier naar de politie en gaf daar meteen ook de naam door van iemand van wie zij en andere getroffen eigenaars vermoeden dat hij verantwoordelijk is voor de vergiftiging van de katten. "Twee jaar geleden werd ook al eens klacht ingediend tegen die persoon, maar dat leverde toen uiteindelijk niks op. Vandaag hebben we echter een heel sterk dossier. De politie heeft ons verzekerd dat ze er werk zal van maken. Dat is meer dan nodig. Dit moet stoppen", besluit de vrouw, die intussen net als vele anderen in de buurt haar katten binnenskamers houdt. (VHS)