Automobilist lichtgewond na zwaar ongeval 18 juni 2018

Een jonge Ieperling is gisteren rond 7 uur aan erger ontsnapt bij een spectaculair ongeval toen hij op de Zuiderring, net voor de rotonde aan de Meenseweg, een bocht naar rechts miste. De automobilist kwam tegen hoge snelheid uit de richting van het sportcentrum en raakte links van de weg af. Zijn Volkswagen Polo ploegde door het hoge gras, scheerde rakelings langs een publiciteitsbord, raakte een duiker en ramde wat verderop een verkeersbord. De auto vloog op de verhoogde middenberm aan de rotonde en reed ook daar nog een verkeersbord aan diggelen. De wagen ging minstens één keer over de kop en kwam uiteindelijk op zijn wielen tot stilstand. De bestuurder werd lichtgewond naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was een deel van de rotonde een tijdje afgesloten. De brandweer kwam het wegdek weer proper maken. (VHS)