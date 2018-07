Autoloze zondag op Boezinge kermis 18 juli 2018

In Boezinge schiet morgen 19 juli de jaarlijkse kermis uit de startblokken. De eerste dag is er een bolletra voor verenigingen en een kaarting. Vrijdag is er de kermisbarbecue en de dag daarna een openlucht kermisquiz en de rommelmarkt. Zondag staat dan de 'derde autoloze zondag' op de affiche. Ook volgende week zijn er nog tal van activiteiten, met als hoogtepunt een 'buitengewoon prachtig vuurwerk'. Omwille van het evenement geldt in het dorp op sommige plaatsen een rij- en parkeerverbod. (DBEW/CMW)