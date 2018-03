Auto slaat over de kop op kruispunt, bestuurder lichtgewond 24 maart 2018

02u45 0 Ieper Op het kruispunt van de Noorderring (N38) en de Grote Branderstraat op de Brandhoek in Vlamertinge bij Ieper is donderdagnacht iets over 2.30 uur een auto over de kop geslagen. De bestuurder geraakte slechts lichtgewond.

De 36-jarige S.C. uit Poperinge reed met zijn Peugeot 206 op de ring van Ieper richting Poperinge. Aan het kruispunt dommelde hij hoogstwaarschijnlijk in, waardoor zijn voertuig aan de linkerkant van de weg pardoes op een vluchtheuvel tegen een paal van een verkeerslicht knalde. Door de enorme klap sloeg de wagen over de kop en kwam het voertuig uiteindelijk ondersteboven over het kruispunt tot stilstand. Als bij wonder kon de dertiger op eigen houtje uit zijn verhakkelde voertuig kruipen. Hij raakte slechts lichtgewond, zo bleek naeen controle in het ziekenhuis. Zijn wagen raakte wel volledig vernield. Door de schade aan het verkeerslicht en de vele brokstukken en olie die op het wegdek verspreid lagen, werd het kruispunt richting Poperinge een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. Dat bleef zo tot de auto werd getakeld en alle brokstukken waren opgeruimd. (LSI)